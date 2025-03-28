Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В России до сих пор не раскрыты сотни тяжких и особо тяжких преступлений.
"Режиссёр из Москвы" снимает новое кино? Самые жуткие маньяки, которых не нашли
Комментарии
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Daddy Bo
Ну что, так и будем на "соседей по камере", как элемент справедливого правосудия, рассчитывать? А кому повезло с соседями, становятся у нас на глазах "педофилами-рецедивистами"? И так - по кругу. Пока сами не сдохнут.
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10 час.
Александр Салтановский
Надо не кастрировать, да давать нелюдям срока, даже пожизненные, их четвертовать надо, на площадях прилюдно!
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7 час.
Сергей Лепехов
В нормальной стране таким бы по-тихому устраивали несчастные случаи со смертельными исходами - и был бы порядок...
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5 час.
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