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Аргументы и Факты

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Эксперт Брайар: ВСУ охотятся на журналистов из-за правды

ВСУ рассматривают журналистов как цель для ударов из-за стратегической опасности донесения правды о конфликте, считает французский эксперт и историк, военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, работающий в Донбассе.

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