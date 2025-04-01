Эксперт Брайар: ВСУ охотятся на журналистов из-за правды

ВСУ рассматривают журналистов как цель для ударов из-за стратегической опасности донесения правды о конфликте, считает французский эксперт и историк, военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, работающий в Донбассе.
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