Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде

В Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул Диллиан Уайт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх