Петр Рыков защитит границу в детективе «Кордон»

На ТВ-3 25 ноября в 17:00 состоится премьера детектива «Кордон» с Петром Рыковым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в сериале также снялись Владимир Капустин, Алексей Анищенко, Анастасия Сорокина, Анастасия Рысева и Юлия Сулес.