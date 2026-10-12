Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни.
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