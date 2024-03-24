Инвестор Сакс указал на высокую вероятность причастности Украины к теракту в Подмосковье

Если за терактом в Подмосковье стояло украинское правительство, что выглядит всё более вероятным, США должны отказаться от него, иначе мы станем соучастниками, заявил 23 марта американский предприниматель и инвестор Дэвид Сакс.
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