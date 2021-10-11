Дегтярев и Черкашин обсудили реализацию инфраструктурных проектов в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с председателем Дальневосточного банка Сбербанка Андреем Черкашиным реализацию инфраструктурных проектов, сообщает правительство региона.
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