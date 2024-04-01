Первая неделя апреля в народном календаре: что можно и чего нельзя делать на неделе с 1 по 7 апреля 2024 года Татьяна СергееваГлавным «героем» по народной традиции наших предков, был совсем не день дурака.
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