В США рассказали о попытках спровоцировать атаку РФ на Финляндию

США могут разместить в Финляндии ракеты, чтобы спровоцировать Россию на ответ. Об этом 3 января в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
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