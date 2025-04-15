www.globallookpress.com/www.imago-images.de Демократы, состоящие в конгрессе США, своим новым законопроектом хотят оказать давление на администрацию президента Штатов Дональда Трампа и поддержать киевский режим.
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