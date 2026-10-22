Сезон кикшеринга в Москве продлится до конца октября, пока дороги остаются сухими. Ксения Эрдман из Ассоциации операторов микромобильности пояснила, что точные сроки зависят от погоды.
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