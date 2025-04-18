Депутат Останина: обращение демографа Ткаченко к россиянкам – это хамство

Заявление директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, призвавшего россиянок "не раздвигать ноги" до свадьбы - это хамское и некорректное высказывание, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.