В Госдуме предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе

Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду», планирует внести на рассмотрение законопроект, который обяжет суд определять порядок общения детей в возрасте до 18 лет с отдельно проживающим родителем на этапе бракоразводного процесса, если родители не смогут прийти к соглашению по этому вопросу самостоятельно.