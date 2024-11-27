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В Госдуме предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе

В Госдуме предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе

Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду», планирует внести на рассмотрение законопроект, который обяжет суд определять порядок общения детей в возрасте до 18 лет с отдельно проживающим родителем на этапе бракоразводного процесса, если родители не смогут прийти к соглашению по этому вопросу самостоятельно.

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