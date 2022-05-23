В Севастополе начали снижаться цены на недвижимость

Севастополь вошел в десятку российских регионов, где начали снижаться цена на недвижимость. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала апреля портал «Мир квартир» зафиксировал тенденцию к снижению стоимости жилья в 10 крупных городах.