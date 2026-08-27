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УЕФА откажется от планов бойкотировать чемпионат мира по футболу

УЕФА откажется от планов бойкотировать чемпионат мира по футболу

УЕФА отзовёт угрозу бойкота турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает Reuters, на заседании исполкома УЕФА в Монако, который пройдёт в четверг, официальные лица объявят, что условия для прекращения бойкота выполнены.

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