УЕФА откажется от планов бойкотировать чемпионат мира по футболу

УЕФА отзовёт угрозу бойкота турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает Reuters, на заседании исполкома УЕФА в Монако, который пройдёт в четверг, официальные лица объявят, что условия для прекращения бойкота выполнены.
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