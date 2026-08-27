УЕФА откажется от планов бойкотировать чемпионат мира по футболу

УЕФА отзовёт угрозу бойкота турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает Reuters, на заседании исполкома УЕФА в Монако, который пройдёт в четверг, официальные лица объявят, что условия для прекращения бойкота выполнены.