Пьяная женщина за рулем ВАЗ-2110 врезалась в столб в Волгоградской области

В Волгоградской области 23-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась на автомобиле ВАЗ-2110 в столб, пострадали она и двое детей.
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