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Вершина эволюции Monjaro. Geely опубликовала официальные изображения нового Monjaro L Plus в двухцветном кузове как у Mercedes-Maybach

Вершина эволюции Monjaro. Geely опубликовала официальные изображения нового Monjaro L Plus в двухцветном кузове как у Mercedes-Maybach

Monjaro становится больше и роскошнее Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus) и объявила дату его выхода на китайский рынок — 5 сентября.

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