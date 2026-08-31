Вершина эволюции Monjaro. Geely опубликовала официальные изображения нового Monjaro L Plus в двухцветном кузове как у Mercedes-Maybach

Monjaro становится больше и роскошнее Geely опубликовала официальные изображения нового кроссовера Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus) и объявила дату его выхода на китайский рынок — 5 сентября.
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