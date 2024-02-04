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Анатомия бизнеса

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Как близкие убивают наши успехи?

Склонны ли вы быть строгими к себе, когда совершаете ошибки, ищете ли у других постоянного одобрения или изо всех сил пытаетесь защитить себя? Эти общие проблемы связаны и с самоценностью, и с самооценкой — двумя понятиями, которые частично совпадают, но не означают одно и то же.

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