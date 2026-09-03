Пакистан: Военные чиновники объявили, что 15 предполагаемых боевиков были убиты в ходе операции по обеспечению безопасности в Гулам-Хане, район Северный Вазиристан, провинция Хайбер-Пахтунхва, в ночь с 31 августа на 1 сентября, когда боевики, как сообщается, проникли в страну после пересечения границы с Афганистаном.
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