Пакистан: Военные чиновники объявили, что 15 предполагаемых боевиков были убиты в ходе операции по обеспечению безопасности в Гулам-Хане, район Северный Вазиристан, провинция Хайбер-Пахтунхва, в ночь с 31 августа на 1 сентября, когда боевики, как сообщается, проникли в страну после пересечения границы с Афганистаном.