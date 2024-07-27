Золото выросло под публикацию нового отчета по инфляции США

Цены на золото существенно выросли в пятницу, благодаря американской статистике. Опубликованные данные по инфляции оказались ниже прогнозов, что усилило ожидания снижения процентных ставок в ближайшее время Мягкая монетарная политика приводит к низкой доходности трежерис и капиталы инвесторов из долгового рынка, начинают перетекать в золото.