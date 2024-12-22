Более 16 тыс. пачек сигарет без акцизов стоимостью свыше 2,1 млн рублей изъято сотрудниками полиции в Северной Осетии

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания пресечён незаконный оборот немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации.
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