⛪️ Аксёнов поздравил крымчан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы Это один из самых почитаемых на Руси церковных праздников, отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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⛪️ Аксёнов поздравил крымчан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы Это один из самых почитаемых на Руси церковных праздников, отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.