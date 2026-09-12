Доллар и евро упали на фоне политики ЦБ

МОСКВА (ИА Реалист). Центральный банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют, установленные с 12 сентября.
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