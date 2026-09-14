Bloomberg: главу ядерного агентства Ирана не пустили на конференцию МАГАТЭ

Австрийские власти отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммаду Эслами, который собирался выступить в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.