Bloomberg: главу ядерного агентства Ирана не пустили на конференцию МАГАТЭ

Австрийские власти отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммаду Эслами, который собирался выступить в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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