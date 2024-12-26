МИД: с 1992 года гражданство РФ получили около 2,8 млн иностранцев

Число иностранцев, получивших гражданство РФ в период с 1992 года по настоящее время, составило около 2,8 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского департамента российского МИД Алексея Климова.
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