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Аргументы и Факты

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МИД: с 1992 года гражданство РФ получили около 2,8 млн иностранцев

МИД: с 1992 года гражданство РФ получили около 2,8 млн иностранцев

Число иностранцев, получивших гражданство РФ в период с 1992 года по настоящее время, составило около 2,8 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского департамента российского МИД Алексея Климова.

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Комментарии
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Eduard
Узбеков и таджиков?Где славяне,русские?
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18 час.
Eduard
У них что война,что наше гражданство берут?
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18 час.

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