ФНС по итогам 10 месяцев перечислила в бюджет РФ 37,6 трлн рублей

kremlin.ru Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам десяти месяцев перечислила в бюджет России уже 37,6 триллиона рублей, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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