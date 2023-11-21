РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Сколько ещё таких блиндажей надо уничтожить. Немеренно.   Конца и края нету.  И трупов будет  тоже немеренно.Танк Т-80БВМ унич...
  • лина любимцева
    Это насилие над детьми, а не хулиганство!!!   Насильно затаскивал в квартиру, ударил палкой несколько раз, УНИЗИЛ пос...Двое мужчин поста...
  • лина любимцева
    А как тогда назвать то, когда КЛОУН увлекается политикой?!!... Военные хоть что-то понимают. А что понимает КЛОУН, ко...Зеленский назвал ...

ФНС по итогам 10 месяцев перечислила в бюджет РФ 37,6 трлн рублей

ФНС по итогам 10 месяцев перечислила в бюджет РФ 37,6 трлн рублей

kremlin.ru Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам десяти месяцев перечислила в бюджет России уже 37,6 триллиона рублей, заявил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх