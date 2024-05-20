Россия победит только с патриотической элитой. Невозможно победить с элитой, которая смотрит в рот Западу.
Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но то был СТАЛИН! Это большая разница!И даже если наш солдат своими жертвами победы добьется, то нынешняя элита с удовольствием обменяет эту победу на плюшки для себя, для своих детишек на Западе, и на свою недвижимость там же.Вывод?Победить мало. Эта элита сольет победу в унитаз. Как часто бывало в недавней истории.Надо еще и модернизировать элиту. Нужна не бекающая и мекающая элита, а элита патриотическая.
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2 час.
Кошмар
А это кто кого элитой считает... Что не еврей, то балабол.
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1 час.
Александр Денисов
Этот еврей все правильно сказал, это у нашего Вовы "семь пятниц на неделе", то он либерал. то патриот, то опять не начали войну уже третий год...
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7 мин.
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