Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    не летайте на американских самолётах-вертолётах и не пользуйтесь американской жипиэс, и будете жить долго и счастливо.Так будет с каждым
  • Александр Денисов
    Этот еврей все правильно сказал, это у нашего Вовы "семь пятниц на неделе", то он либерал. то патриот, то опять не на...Способна ли Росси...
  • Георгий Михалев
    https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43457816262/Spetsnaz-iranskoy-armii-i-KSIR-pribyili-v-mesto-padeniya-vertole?ut...Так будет с каждым

Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России

Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России

Россия победит только с патриотической элитой. Невозможно победить с элитой, которая смотрит в рот Западу.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но то был СТАЛИН!  Это большая разница!И даже если наш солдат своими жертвами победы добьется, то нынешняя элита с удовольствием обменяет эту победу на плюшки для себя, для своих детишек на Западе, и на свою недвижимость там же.Вывод?Победить мало. Эта элита сольет победу в унитаз. Как часто бывало в недавней истории.Надо еще и модернизировать элиту. Нужна не бекающая и мекающая элита, а элита патриотическая.
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2 час.
Кошмар
А это кто кого элитой считает...   Что не еврей, то балабол.
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1 час.
Александр Денисов
Этот еврей все правильно сказал, это у нашего Вовы &quot;семь пятниц на неделе&quot;, то он либерал. то патриот, то опять не начали войну уже третий год...
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7 мин.

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