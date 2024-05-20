Способна ли Россия победить в операции с этой элитой. Ответ самого жесткого правдоруба России

ЕА

Евгений Алексеенко

Вы правы,но то был СТАЛИН! Это большая разница!И даже если наш солдат своими жертвами победы добьется, то нынешняя элита с удовольствием обменяет эту победу на плюшки для себя, для своих детишек на Западе, и на свою недвижимость там же.Вывод?Победить мало. Эта элита сольет победу в унитаз. Как часто бывало в недавней истории.Надо еще и модернизировать элиту. Нужна не бекающая и мекающая элита, а элита патриотическая.