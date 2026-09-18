"Viva México!": DSA Shoo-In For NYC House Seat Goes 'Mexico First,' Hails "Comrades In Morena" A radical Democratic Socialists of America candidate who is poised to waltz into a deep-blue New York House seat used Mexican Independence Day to all but declare that she is Mexico First.
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