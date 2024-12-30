Жителей Смоленска призвали отказаться от запуска фейерверков в новогодние праздники

«На уровне всех муниципалитетов в области уже приняты соответствующие запреты» Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к жителям региона с просьбой воздержаться от использования пиротехники в грядущие новогодние праздники.
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