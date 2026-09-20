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Эксперт Сапир не исключил цену Brent в $120 из-за конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт Сапир не исключил цену Brent в $120 из-за конфликта на Ближнем Востоке

Разрушение нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке способно вновь резко изменить ситуацию на мировом рынке нефти.

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