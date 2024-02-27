Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    А, может, вороватые детки Чубайса сами компенсируют обществу упущенную выгоду? А также ущерб от закрытия обанкроченны...В случае национал...
  • Виталий Сафронов
    👍Должна ли Россия ...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Даже сивая кобыла столько не набредит. Она, бедная,просто курит в сторонке.Про США и Россию ...

«Почему-то именно этот афоризм вспоминается, когда читаешь очередные откровения академика Гинцбурга»

«Почему-то именно этот афоризм вспоминается, когда читаешь очередные откровения академика Гинцбурга»

Определённые круги начали "реанимировать" Александра Гинцбурга (директор ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, академик РАН, лауреат Госпремии РФ в области науки и технологий "за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции", кавалер орденов Александра Невского и Дружбы, обладатель знака Российского еврейского конгресса Global Influence Award и премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" в номинации "Наука" - "за выдающийся вклад в развитие отечественной эпидемиологии") с его вакциной "Спутник V".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
metallvest
Вот очередной  гадёныш  , все его разработки открытия  сделали Русские учёные и простые лаборанты а он их просто присвоил
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх