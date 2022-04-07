Происшествия

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В Башкортостане полицейские задержали группу изготовителей и сбытчиков наркотиков

В Башкортостане полицейские задержали группу изготовителей и сбытчиков наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан и ГУНК МВД России был проведён ряд оперативных мероприятий, в ходе которых выявлена организованная группа изготовителей и сбытчиков наркотиков.

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