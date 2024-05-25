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Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Первостепенной целью для удара американскими ракетами по Москве может стать посольство США в РФ. Так прокомментировала призыв американского конгрессмена Майкла Маккола разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Если не ошибаюсь, американцы выселили  наших дипломатов почти отовсюду  в Америке.  Даже  русскую школу не пожалели. Почему бы  и нам не сделать тоже самое.  Пусть переедут не в такое  роскошное здание, где сидят сейчас.
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