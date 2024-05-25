Захарова предупредила, что при ударе ВСУ по Москве первым пострадает посольство США

Ольга Каширина

Если не ошибаюсь, американцы выселили наших дипломатов почти отовсюду в Америке. Даже русскую школу не пожалели. Почему бы и нам не сделать тоже самое. Пусть переедут не в такое роскошное здание, где сидят сейчас.