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На турнире в Гарлеме застрелили бывшего игрока NCAA и европейских клубов Кину Рочфорда

Экс-игрок NCAA и профессиональных команд Кину Рочфорд был застрелен во время баскетбольного турнира в Гарлеме, сообщает New York Post.

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