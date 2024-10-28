Шиитские вооружённые отряды нанесли удары по американским военным базам в Сирии Военные базы западной коалиции, возглавляемой США, подверглись ударам в Сирии.
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Шиитские вооружённые отряды нанесли удары по американским военным базам в Сирии Военные базы западной коалиции, возглавляемой США, подверглись ударам в Сирии.
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