Русская армия нанесла массированный ракетный удар по военным объектам ВСУ

Взрывы прозвучали в ряде регионов Украины.Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВКС России обстреляли позиции ВСУ под Херсоном и центр специальных морских операций в городе Очаков Николаевской области.