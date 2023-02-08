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Русская армия нанесла массированный ракетный удар по военным объектам ВСУ

Русская армия нанесла массированный ракетный удар по военным объектам ВСУ

Взрывы прозвучали в ряде регионов Украины.Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВКС России обстреляли позиции ВСУ под Херсоном и центр специальных морских операций в городе Очаков Николаевской области.

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