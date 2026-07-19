Какие продукты помогают думать быстрее и сохранять память

Можно ли с помощью еды улучшить работу мозга? Или разговоры о «продуктах для интеллекта» — всего лишь популярный миф? Современная нейропсихология отвечает: питание действительно влияет на состояние нервной системы.
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