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Пронедра

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Какие продукты помогают думать быстрее и сохранять память

Какие продукты помогают думать быстрее и сохранять память

Можно ли с помощью еды улучшить работу мозга? Или разговоры о «продуктах для интеллекта» — всего лишь популярный миф? Современная нейропсихология отвечает: питание действительно влияет на состояние нервной системы.

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