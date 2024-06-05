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Закон, порядок, государство

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Расчеты противотанковых пушек «Рапира» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ на Донецком направлении

Расчеты противотанковых пушек «Рапира» Южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ на Донецком направлении

Поражение было зафиксировано данными объективного контроля с беспилотного летательного аппарата. .

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