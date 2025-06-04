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Царьград

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Погиб один рабочий: в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский произошло обрушение горной породы

Погиб один рабочий: в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский произошло обрушение горной породы

ЧП в шахте в Быстринском района Камчатского края произошло на руднике, на котором идёт добыча золота и серебра.

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