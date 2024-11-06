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Спички - не игрушка

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Новая напасть

Новая напасть

В России зафиксировали вспышку нового вируса. Его симптомы похожи на COVID-19. Пандемия COVID-19 могла усилить вирус Коксаки — россияне жалуются на появление ряда схожих симптомов: температура под 39, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле.

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