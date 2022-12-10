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Аргентина третий раз выбила Нидерланды с ЧМ – больше всех

Аргентина третий раз выбила Нидерланды с ЧМ – больше всех

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды (2:2, 4:3 по пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022. Аргентинцы первыми в истории выбили «оранжевых» с трех чемпионатов мира.

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