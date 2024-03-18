Как превратить Россию в кишлак

Рязань: конфликт между местными жителями и приезжими с Кавказа перерастает в насилие и вандализм В Рязани произошел конфликт между местными жителями и приезжими с Кавказа, который перерос в насилие и вандализм.
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