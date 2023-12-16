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Царьград

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Роскосмос показал снимок циклона "Ваня", завалившего снегом часть России

Роскосмос показал снимок циклона "Ваня", завалившего снегом часть России

Циклон с русским именем принёс в центральную часть России рекордные снегопады.Роскосмос показал сделанный "Метеором-М" спутник циклона "Ваня", который накрыл центральную часть России и несёт огромное количество снега.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Что говорить - Иванушка в силе!!!!!!!!!!!
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