Роскосмос показал снимок циклона "Ваня", завалившего снегом часть России

Циклон с русским именем принёс в центральную часть России рекордные снегопады.Роскосмос показал сделанный "Метеором-М" спутник циклона "Ваня", который накрыл центральную часть России и несёт огромное количество снега.
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