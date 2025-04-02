CNN: глава РФПИ Дмитриев и Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне на текущей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии