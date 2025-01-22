Перевозчиков в Петрозаводске проверяют налоговики и Роспотребнадзор

Водители маршруток в Карелии уклоняются от уплаты налогов? Итоги проверок покажут Налоговая служба совместно с Роспотребнадзором начала проверки петрозаводских перевозчиков, подозреваемых в нарушении закона.
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