Десять дней на спасение, а развязки ждать до 15 декабря: Ли Джун-ги в «Игре в похищение»

Ли Джун-ги вернулся на экраны — впервые за четыре года. И сразу в проект, который сложно назвать камерным: триллер «Игра в похищение» разворачивается в семи странах, а его премьера уже прошла.
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