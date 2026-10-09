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Десять дней на спасение, а развязки ждать до 15 декабря: Ли Джун-ги в «Игре в похищение»

Десять дней на спасение, а развязки ждать до 15 декабря: Ли Джун-ги в «Игре в похищение»

Ли Джун-ги вернулся на экраны — впервые за четыре года. И сразу в проект, который сложно назвать камерным: триллер «Игра в похищение» разворачивается в семи странах, а его премьера уже прошла.

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