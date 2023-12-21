Рейтер: Китай использует религиозную тематику для «манипулирования» мнением жителей Тайваня перед всеобщими выборами

В то время как разведка США открыто заявляет о неминуемом военном вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, Пекин прилагает усилия по мирному возврату контроля над островом политическими методами, в том числе агитационными.
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