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Рейтер: Китай использует религиозную тематику для «манипулирования» мнением жителей Тайваня перед всеобщими выборами

Рейтер: Китай использует религиозную тематику для «манипулирования» мнением жителей Тайваня перед всеобщими выборами

В то время как разведка США открыто заявляет о неминуемом военном вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, Пекин прилагает усилия по мирному возврату контроля над островом политическими методами, в том числе агитационными.

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