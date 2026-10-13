Как выбрать производителя очистных сооружений

Сфера очистных сооружений быстро развивается и привлекает новых участников. Их количество растет, и потребитель сталкивается с вопросом: кому можно доверять? Кто из игроков надежен, а кто — “фирма-однодневка”? На эти вопросы отвечает ассоциация “Экологический комфорт”, объединяющая производителей и поставщиков очистных сооружений.