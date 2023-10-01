Вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя крупная оппозиционная партия Smer («Курс — социальная демократия»), которую возглавляет бывший премьер-министр республики Роберт Фицо, с 23,42% голосов победила на парламентских выборах в Словакии.
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