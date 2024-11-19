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Закон, порядок, государство

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов новейших БпЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север»

Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Молния-2» показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач.

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